استشارية توضح الطريقة الوحيدة للتمييز بين الإنفلونزا و”دلتا” و”أوميكرن” عند الإصابة بـ”كورونا”

أوضحت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات مدى إمكانية التفرقة بين متحوري فيروس كورونا “دلتا” و”أوميكرون”، والإنفلونزا العادية، عند الإصابة بالفيروس.
وقالت الدكتورة حوراء خلال لقائها ببرنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، إنه لا يمكن التفرقة بين الإنفلونزا و”دلتا” و”أوميكرون”، خاصة في فصل الشتاء الذي يكثر فيه انتشار الفيروسات التنفسية بالطرق العادية، مبينةً أن الشيء الوحيد الذي يمكن من خلاله التمييز بين وجود فيروس كورونا من عدمه هو مسحة الـ”بي سي آر”.
وأضافت أن الشخص إذا كان محصناً وخالط آخر مصاباً فإن الأمر لا يستدعي عمل مسحة للتحقق من الإصابة بالفيروس من عدمه، إلا إذا ظهرت أعراض العدوى على الشخص المخالط.وفق “أخبار 24”.
ونصحت الأشخاص المخالطين لحالة مصابة بـ”كورونا”، بضرورة الالتزام بلبس الكمامة على مدار اليوم سواء في الأماكن العامة أو في داخل المنزل، وعدم مصافحة كبار السن، والالتزام بالتباعد؛ من أجل الحفاظ على صحة الآخرين.
فيديو | عند إصابة الشخص بفيروس #كورونا ..
هل يمكن تمييز الإصابة بين “دلتا” أو “أوميكرون” ؟#الإخبارية#عين_الخامسة pic.twitter.com/CD1JC1g53x
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 18, 2022