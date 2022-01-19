سلط تقرير الضوء على قصة ممرضة سعودية تُدعى حليمة المقعدي، وكيف تغيرت حياتها المهنية؛ إثر مشاهدتها لوفاة حالة حرجة أمام عينها حتى أطلقت “مبادرة 1000 منقذ”.
وأوضح التقرير أن حليمة نشأت في أسرة ذات طموح وداعمة لها، حيث إن والدها كان من أول الداعمين لها بدءاً من تخرجها في الجامعة، حتى عملها بإدارة التمريض في الجودة التمريضية وأقسام عدة أخرى.
ولفت إلى أنها شاهدت في عام 2018 حـادثة وفاة لحالة حرجة غرقاً أمام عينيها، مبيناً أنها كانت سبباً رئيسياً في تغيير مجرى حياتها المهنية لتصبح مدربة وسفيرة للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أنها قررت نشر طريقة الإسعافات الأولية، وأطلقت مبادرة “1000 منقذ”، وضمت من خلالها أكثر من 10 آلاف شخص مدرك وملم بالإسعافات الأولية، موضحاً أنها كُرمت في عام 2019 بجائزة “مسرح الإبداع للقصص الملهمة والنجاحات” بصحة القنفذة.
“حليمة المقعدي”.. ممرضة ملهمة أطلقت مبادرة “1000 منقذ” للتدريب على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي.
تعرفوا عليها من #قصة_سعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/LOEsI5PgOq
— قصة سعودية (@aSaudiStory) January 18, 2022