منها الطفح الجلدي.. علماء يكشفون عن 3 أعراض جديدة لـ”أوميكرون”

كشف علماء في المملكة المتحدة عن ظهور 3 أعراض جديدة لمتحور فيروس كورونا “أوميكرون” إلى جانب الأعراض الأساسية المتعارف عليها.
وأوضح العلماء وفقاً لـ”Times of India”، أن الأعراض الجديدة جعلت من الصعب التعرف على العدوى في مرحلة مبكرة، وتمر دون أن يلاحظها أحد، لافتين إلى أن الأعراض تتمثل في الطفح الجلدي، والهذيان، وفقدان الشهية.
وأضافوا أن الطفح الجلدي الناتج عن فيروس كورونا يكون مثيراً للحكة، وقد يزداد في الليل، بينما الهذيان هو عبارة عن اضطراب في القدرات العقلية ربما يؤدي إلى ارتباك في التفكير وتقليل الوعي بالبيئة المحيطة ويظهر عادة على كبار السن.وفق “أخبار 24”.
ونوهوا إلى أن فقدان الشهية يُصاب به واحد من كل 3 أشخاص مصابين بـ”كورونا”، حيث إنه يتسبب في فقدان الوزن والضعف، مشيرين إلى أن التعافي من العدوى في هذه الحالة لا يكون بسهولة ويحتاج لوقت أطول.