بالفيديو.. “المسحل” يوضح حقيقة رفضه تواجد اللاعبين الأجانب بدوري الرديف

نفى رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، أن يكون من الرافضين لوجود لاعبين أجانب خلال منافسات دوري الرديف.
وقال المسحل ببرنامج “في المرمى”:”أبدًا غير صحيح نعمل على لائحة دوري الرديف وسيتم إتاحة الفرصة للاعبين أو ثلاثة، فربما يريد النادي تجهيز لاعب عائد من إصابة أو لاعب جديد لياقته لم تجهز بعد”.
وأتم رئيس اتحاد الكرة، تصريحاته بالتنويه إلى أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تعمل على إعداد هذه اللائحة.وفق “أخبار 24”.
هل سيسمح للاعبين الاجانب بالمشاركة في الدوري الرديف الموسم المقبل؟ .. ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/OUcuZdBlep
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 18, 2022