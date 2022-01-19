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جديد المحليات > هل الدعاء يُغيِّر المكتوب عند الله تعالى؟ المفتي العام يُجيب
19/01/2022   11:05 ص

هل الدعاء يُغيِّر المكتوب عند الله تعالى؟ المفتي العام يُجيب

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أوضح المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مدى تأثير الدعاء في تغيير ما كتبه الله عز وجل للإنسان.

وقال “آل الشيخ” إن الدعاء يمكنه أن يرد القدر، مستشهدًا على صحة ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: “لا يرد القدر إلا الدعاء”.

وأكد، خلال رده على أحد الاستفسارات الواردة إليه بهذا الشأن، أن الدعاء له شأن عظيم، كما أنه لا يُرد القدر إلا بالدعاء.وفق “أخبار 24”.

هل الدعاء يُغيِّر المكتوب عند الله تعالى؟ المفتي العام يُجيب

جديد المحليات
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