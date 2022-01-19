هل الدعاء يُغيِّر المكتوب عند الله تعالى؟ المفتي العام يُجيب

أوضح المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مدى تأثير الدعاء في تغيير ما كتبه الله عز وجل للإنسان.
وقال “آل الشيخ” إن الدعاء يمكنه أن يرد القدر، مستشهدًا على صحة ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: “لا يرد القدر إلا الدعاء”.
وأكد، خلال رده على أحد الاستفسارات الواردة إليه بهذا الشأن، أن الدعاء له شأن عظيم، كما أنه لا يُرد القدر إلا بالدعاء.وفق “أخبار 24”.
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية
رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء
(هل الدعاء يُغيِـّر المكتوب عند الله تعالى ؟) pic.twitter.com/DX2OjotUl0
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) January 19, 2022