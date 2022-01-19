الرئيس الكوري يزور حي طريف التاريخي ومتحف الدرعية ومشروع قطار الرياض

زار رئيس كوريا الجنوبية “مون جيه إن”، وحرمه، حي طريف التاريخي، حيث كان في استقبالهما وزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو.
وشاهد الرئيس الكوري خلال الزيارة التي رافقه خلالها وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح (الوزير المرافق)، العرض المرئي لمراحل تاريخ الدولة السعودية، كما تجول داخل قصر سلوى ومتحف الدرعية بحي طريف التاريخي في الدرعية، المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.
ويعد حي طريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، وتستعرض معالمه وتراثه العمراني نشأة الدولة السعودية الأولى، وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – حتى عصرنا الحالي.
وشملت جولة الرئيس “مون جيه إن” زيارة إحدى محطات مشروع قطار الرياض، حيث اطلع على الخريطة التي توضح خطوط سير مشروع قطار الرياض.
واستمع لشرح مفصل عما ستقدمه خدمة النقل العام التي تضم مشروع قطار الرياض ومشروع حافلات الرياض، من خلال ربط العاصمة عبر 6 مسارات تغطي مسافة 176 كيلومتراً، تشمل 85 محطة موزعة في أنحاء الرياض. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مشروع “قطار الرياض” سيقدم خدمة النقل العام المميزة من خلال تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية، وربطها بمعالم مدينة الرياض الكبرى كمطار الملك خالد الدولي، ومركز الملك عبد الله المالي، والجامعات الكبرى، ووسط المدينة، ومركز النقل العام.