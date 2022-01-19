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جديد المحليات > نقل الفنان “خالد سامي” للعناية المركزة مجدداً بعد توقف قلبه
19/01/2022   3:52 م

نقل الفنان “خالد سامي” للعناية المركزة مجدداً بعد توقف قلبه

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كشف “تركي”، نجل الفنان خالد سامي، أن والده نُقل للعناية المركزة مجدداً بعد تدهور وضعه الصحي، داعياً المتابعين وجمهور والده للدعاء له بالشفاء.

وقال “تركي” إن قلب والده توقف ثم تم إنعاشه، لكنه عاد ليتوقف مجدداً، مؤكداً أن الوضع الصحي للفنان خالد سامي سيئ، راجياً من الله أن تمر هذه الأزمة الصحية بسلام ويتماثل والده للشفاء.

يذكر أن خالد سامي دخل في غيبوبة قبل عام، بعد تعرضه لثلاث جلطات صغيرة في الدماغ وتكلس في الشرايين، لكنه استجاب في وقت لاحق للأوامر والمثيرات الخارجية، قبل أن يدخل في غيبوبة عدة مرات خلال الشهور الماضية. وفق “أخبار 24”.

نقل الفنان “خالد سامي” للعناية المركزة مجدداً بعد توقف قلبه

جديد المحليات
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