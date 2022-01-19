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جديد المحليات > “سعود الطبية”: لا صحة لما يتردد في مواقع التواصل عن استحداث جهاز لشفط الجلطات
19/01/2022   3:52 م

“سعود الطبية”: لا صحة لما يتردد في مواقع التواصل عن استحداث جهاز لشفط الجلطات

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كشفت مدينة الملك سعود الطبيـة، اليوم (الأربعاء)، حقيقة الخبر المتداول في مواقـع التواصل الاجتماعي، والذي يشير إلى استحداث جهاز جديد لشفط الجلطات.

وأكدت أن ما تم تداوله بهذا الشأن مجرد خبر قديم ولم يصدر من أي جهة مخولة بالمدينة، لافتا إلى أن الأجهزة الموجودة في المدينة تستخدم للجلطات الشريانية والوريدية حسب بروتوكولات معروفة ومحددة.

وأضافت أن علاج كل حالة يختلف على حسب معايير محددة ترتبط بعمر ونوع الجلطة ومكانها وعوامل أخرى مثل الحالة الصحية للمريض، مشددة على أهمية متابعة ما يصدر عبر منصاتها الرسمية؛ كونها هي المصدر الرئيسي للمعلومات والأخبار، وفيها ينشر كل جديد تجنبا لأي شائعات. وفق “أخبار 24”.

“سعود الطبية”: لا صحة لما يتردد في مواقع التواصل عن استحداث جهاز لشفط الجلطات

جديد المحليات
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