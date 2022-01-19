سجلت درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم (الأربعاء)، في القريات وطريف -4 درجات مئوية، فيما سجلت في جيزان 24.8 درجة مئوية.
وأوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبد الله المسند، أن درجة الحرارة الصغرى وصلت في عرعر إلى -1.0 مئوية، فيما وصلت في رفحاء إلى 0.2 درجة مئوية، وفي تبوك درجة مئوية.
وأشار المسند إلى أن درجات الحرارة الكبرى، سجلت في شرورة 36.4 درجة مئوية،وفي نجران 34 درجة مئوية.
وتابع المسند أن درجات الحرارة الكبرى في عرعر وطريف بلغت 8.7 درجة مئوية، و 7 درجات مئوية على التوالي.
وفق “أخبار 24”.