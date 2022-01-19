“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قَتل آخر طعناً بالسكين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران لقتله مواطناً طعناً بالسكين.
وذكرت أن المواطن عبدالله بن محمد بن علي المري أقدم على قتل المواطن سعود بن يوسف بن علي همامي، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه أُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في مدينة نجران.