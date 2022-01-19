صور الأقمار الصناعية تُظهر آثار الهجوم الإرهابي على منشأة نفطية في أبوظبي

أظهرت صور بالأقمار الصناعية، أمس (الثلاثاء)، آثار الهجوم الإرهابي على منشأة نفطية في أبوظبي.
وتوضح الصور، التي نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن شركة «بي بي سي بلانيت لابز»، تصاعد الدخان فوق مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية، في منطقة المصفح بالعاصمة الإماراتية أمس الأول (الإثنين)، إضافة إلى علامات الاحتراق ورغوة بيضاء لإخماد الحرائق منتشرة على أرض المستودع.
وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إن الهجوم وقع في الـ10 صباح الإثنين الماضي، مؤكدة على أنها تعمل عن كثب مع السلطات المعنية لتحديد السبب الدقيق.
فيما أشارت الشرطة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتَل هنديين وباكستاني عندما انفجرت ثلاث ناقلات في الموقع. كما أصيب ستة أشخاص في المنشأة. وفق “أخبار 24”.
كما ضَرب حريق آخر مطار أبوظبي الدولي، رغم عدم إمكانية رؤية الأضرار في ذلك الهجوم. ووصفت الشرطة الهجوم بأنه ناتج عن طائرة مسيرة.