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جديد المحليات > “المسند” ينصح بإلغاء النزهات البرية و”الكشتات” في عطلة نهاية الأسبوع
19/01/2022   3:51 م

“المسند” ينصح بإلغاء النزهات البرية و”الكشتات” في عطلة نهاية الأسبوع

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نصح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبد الله المسند، بإلغاء التنزه البري يومي الجمعة والسبت القادمين، للعوائل على الأقل.

وأوضح المسند، عبر حسابه على تويتر، اليوم (الثلاثاء)، أن تفضيل إلغاء (الكشتات)، يرجع لدواعي شدة البرد القارس، مستشهدًا بمقولة الشوام “بكانون كنّ في بيتك وكثر من حطبك وزيتك”. وفق “أخبار 24”.

وتابع، أستاذ المناخ، أن درجة الحرارة التي تقارب الصفر المئوي قد تصل حتى أطراف شمالي الربع الخالي، فجر يومي الجمعة والسبت القادمين.
 

“المسند” ينصح بإلغاء النزهات البرية و”الكشتات” في عطلة نهاية الأسبوع

جديد المحليات
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