“المسند” ينصح بإلغاء النزهات البرية و”الكشتات” في عطلة نهاية الأسبوع

نصح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبد الله المسند، بإلغاء التنزه البري يومي الجمعة والسبت القادمين، للعوائل على الأقل.
وأوضح المسند، عبر حسابه على تويتر، اليوم (الثلاثاء)، أن تفضيل إلغاء (الكشتات)، يرجع لدواعي شدة البرد القارس، مستشهدًا بمقولة الشوام “بكانون كنّ في بيتك وكثر من حطبك وزيتك”. وفق “أخبار 24”.
وتابع، أستاذ المناخ، أن درجة الحرارة التي تقارب الصفر المئوي قد تصل حتى أطراف شمالي الربع الخالي، فجر يومي الجمعة والسبت القادمين.
⚠️يُفضل إلغاء التنزه البري (الكشتات) #الجمعة و #السبت للعوائل على الأقل لدواعي شدة البرد القارس،
وعلى قولة أهل الشام: “بكانون كِنّ في بيتك، وكـثر من حطبك وزيتك”
سيما وأن الصفر المئوي قد يصل حتى أطراف شمالي #الربع_الخالي فجر السبت
ودونك خريطة الصفر المئوي فجر الجمعة والسبت. pic.twitter.com/fjnyZGxf6b
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 19, 2022