“إنفاذ” يعتمد منصة “السعودية للمزادات الإلكترونية”.. وقريبا إطلاق منصات أخرى لتسهيل عمليات البيع

اعتمد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” منصة السعودية للمزادات، والتي تعد ثاني منصة لإقامة المزادات الإلكترونية للأصول التي يشرف على تصفيتها.
وأكد المركز أنه يُمكن لجميع مزودي الخدمات من وكلاء البيع المسجلين في المنصة الإلكترونية لـ “إنفاذ” البدء بإقامة المزادات العلنية الإلكترونية عبر المنصة السعودية للمزادات كأحد الخيارات التي يتيحها المركز والخاضعة لقواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية.
وأبان الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” حسين الحربي أن المركز يهدف من خلال هذه الخطوة إلى إتاحة خيارات متعددة لوكلاء البيع المكلفين من المركز، مؤكداً عزم المركز اعتماد منصات إضافية قريباً، لتسهم جميعها في تسهيل عمليات البيع على الوكلاء وتسريع إجراءات التصفية واسترداد حقوق المستفيدين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد.