“هيئة المحاسبين”: خطوات تأسيس المكاتب المهنية تتم بخطوات سهلة وميسرة

أكدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، سهولة خطوات تأسيس المكاتب المهنيّة، والتي تتم من خلال إجراءات محوكمة تضمن الكفاءة والجودة.
وأوضحت الهيئة خلال فعاليّة نظّمتها اليوم (الأربعاء) بمشاركة أكثر من 800 متخصص، أنّها اعتمدت حزمة من القرارات تهدف إلى زيادة أعداد المهنيين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المراجعة والمحاسبة الملائمة.
وأضافت أن أهم القرارات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وصدور لائحته التنفيذية بقرار من وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، المتضمنة عدم قصر مزاولة المهنة على الحاصلين على الشهادة الجامعية في المحاسبة فقط، والتوسّع لتشمل الشهادة الجامعية في تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة أجاز الترخيص بمزاولة المهنة لغير المتفرغ وفقا لضوابط حددتها اللائحة، مع تخفيض اشتراط الخبرة من 3 سنوات إلى سنة واحدة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني.