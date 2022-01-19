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جديد الخرج > بالصور والفيديو.. محافظ الدلم يكرم أبناء المحافظة المتميزين والحاصلين على جوائز تقديرية
19/01/2022   11:59 م

بالصور والفيديو.. محافظ الدلم يكرم أبناء المحافظة المتميزين والحاصلين على جوائز تقديرية

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كرم سعادة محافظ محافظة الدلم أ/ فهدبن سلطان بن حميد صباح اليوم بمكتبه عدد من أبناء المحافظة المتميزين والحاصلين على جوائز تقديرية حيث جاء التكريم للبطل عبدالعزيز بن عبدالله الموسى لتحقيقه بطولة الرماية الدولية في بولند فخر
والدكتور / حمد بن سليمان الدريهم لتحقيق جائز دبي للصحافة العربية فئة الحوار على مستوى العالم العربي

ومربط خيل الدلم للخيل العربية الأصيلة لتحقيقهم كأس الاتحاد السعودي للفروسية القدرة والتحمل ٠

وحيث ذكر سعادة المحافظ بأن محافظة الدلم لديه العديد من أبنائها المتميزين والمبدعين في شتى المجالات المختلفة وماحققه المكرمين من جوائز وكؤوس دليل على اهتمام القيادة الرشيدة لتمكين أبناء الوطن في المنافسة لممارسة هواياتهم المتنوعة واليوم رؤية المملكة 2030 تشجع المبدعين والمتميزين لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم كماقدم المكرمين شكرهم وتقديرهم لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال والتكريم الغير مستغرب لتشجيع المبدعين.

 

بالصور والفيديو.. محافظ الدلم يكرم أبناء المحافظة المتميزين والحاصلين على جوائز تقديرية

جديد الخرج, رياضة
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