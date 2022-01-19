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جديد المحليات > بالفيديو.. هل يجوز التيمم أو الصلاة في السيارة بسبب البرودة؟ الشيخ الخثلان يجيب
19/01/2022   11:49 م

بالفيديو.. هل يجوز التيمم أو الصلاة في السيارة بسبب البرودة؟ الشيخ الخثلان يجيب

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رد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، على سؤال بشأن حكم التساهل بالتيمم أو الصلاة في السيارة بحجة البرد.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء حتى لو كان الجو باردًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله.

وذكر أن الصلاة في السيارة لبرودة الأجواء تعد أيضًا من أشكال التساهل في أدائها، مؤكدًا أن على المرء الترجل من سيارته والوفاء بأركان الصلاة وشروطها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل يجوز التيمم أو الصلاة في السيارة بسبب البرودة؟ الشيخ الخثلان يجيب

جديد المحليات
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