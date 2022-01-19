بالفيديو.. وكيل الموارد البشرية: قبول 72 ألف أسرة بالضمان الاجتماعي المطور.. ولن يتأثر المسجلون في النظام القديم

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، سلطان الجريس، أنه تم قبول 72 ألف أسرة في نظام الضمان الاجتماعي المطور من بين 220 ألفا تقدمت له، وأن العمل جار على الإعلام بشكل تدريجي لباقي الفئات.
وأكد خلال استضافته في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، اليوم (الأربعاء)، أنه لن يتأثر المسجلون في نظام الضمان الاجتماعي القديم، وستعمل الوزارة على انتقالهم للنظام المطور على مراحل، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مراعاة للفئات الأخرى مثل كبار السن والأرامل والمطلقات لضمان انتقالهم للنظام الجديد، أو إيجاد فرص لهم لحياة كريمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن العائل الذي لا ينفق على أسرته ولا يوفي بما التزم به، يتم الإبلاغ عنه من قبل أفراد الأسرة للوزارة عن طريق النظام الإلكتروني، وتقوم الوزارة بالتواصل مع العائل لضمان إنفاقه على أسرته، وفي حال لم يتحقق ذلك يتم نقل الإعالة لشخص آخر ترشحه الأسرة.
#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة @HRSD_SA للضمان الاجتماعي: تم قبول 72 ألف أسرة في نظام #الضمان_الاجتماعي المطور ونعمل على استكمال بقية المتقدمين بشكل تدريجي pic.twitter.com/Q8U6PDrvws
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 19, 2022
#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة @HRSD_SA للضمان الاجتماعي: لن يتأثر المسجلين في نظام #الضمان_الاجتماعي القديم وسنعمل على انتقالهم للنظام المطور pic.twitter.com/Ji0Ny6JP7h
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 19, 2022