“متحدث الأرصاد”: الرياض ستسجل درجات حرارة دون الصفر.. وهذا توقعي لتساقط الثلوج عليها

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن الموجة الباردة التي ستتعرض لها المملكة ناتجة عن الموجات القطبية الشمالية الباردة القادمة من شمال المملكة، وإن المناطق الشمالية هي الأكثر تأثراً بتلك الموجات.
وأضاف في تصريح لـ”أخبار 24″ أن الرياض من المتوقع أن تسجل 3 درجات تحت الصفر خلال يومي الجمعة والسبت القادمين، مشيراً إلى أن المملكة سجلت خلال الأعوام الماضية موجات باردة أكثر من التي ستمر عليها خلال الأسبوع القادم، حيث سبق أن سجلت منطقة حائل 10 درجات تحت الصفر في سنوات ماضية.
وأوضح أنه من غير المتوقع أن تتساقط الثلوج على العاصمة الرياض رغم أنها ستسجل درجات حرارة دون الصفر، ولكنه من المتوقع أن يتكون الصقيع في ساعات الصباح الأولى.
وأشار الى أن هذا العام هو العام الأبرد بين الثلاثة أعوام الماضية على المملكة، وأن أقل درجة حرارة تم تسجيلها خلال هذا العام هي 6 درجات تحت الصفر في طريف شمال المملكة، وأن انخفاض درجات الحرارة هو أمر معتاد في فصل الشتاء.