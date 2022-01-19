بالفيديو.. الزعاق: لا يُنصح بـ”الكشتة” خلال إجازة الأسبوع الجاري لهذا السبب

حذّر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق من القيام برحلات “الكشتة” خلال الأسبوع الجاري، وتحديدًا خلال أيام (الخميس) و(الجمعة) و(السبت).
وأكد أنه من المتوقع هبوب رياح شمالية باردة جدًا مع صقيع، وهو ما سيجعل الأيام الثلاثة المقبلة هي الأكثر برودة في السنة.
وأضاف أن الثلج عادة ما يسقط في موسمي “المربعانية” و”الشبط”، ولكن في حال سقوطه في “المربعانية” فإنه يدوم لفترة أطول، وذلك بسبب برودة باطن الأرض في هذا الموسم. وفق “أخبار 24”.
ما أنصح بالكشتة خلال إجازة هذا الأسبوع :
فشباط راح ينفذ وصية أميمته المربعانية خلال الخميس والجمعة والسبت
بهبوب رياح شمالية باردة جداً مع الصقيع ومن المحتمل أن تكون هذه الأيام هي الأبرد في السنة ، فما زالت الموجة القطبية مسيطرة على المنظومة المناخية
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 19, 2022