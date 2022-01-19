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جديد المحليات > بالفيديو.. الزعاق: لا يُنصح بـ”الكشتة” خلال إجازة الأسبوع الجاري لهذا السبب
19/01/2022   11:48 م

بالفيديو.. الزعاق: لا يُنصح بـ”الكشتة” خلال إجازة الأسبوع الجاري لهذا السبب

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حذّر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق من القيام برحلات “الكشتة” خلال الأسبوع الجاري، وتحديدًا خلال أيام (الخميس) و(الجمعة) و(السبت).

وأكد أنه من المتوقع هبوب رياح شمالية باردة جدًا مع صقيع، وهو ما سيجعل الأيام الثلاثة المقبلة هي الأكثر برودة في السنة.

وأضاف أن الثلج عادة ما يسقط في موسمي “المربعانية” و”الشبط”، ولكن في حال سقوطه في “المربعانية” فإنه يدوم لفترة أطول، وذلك بسبب برودة باطن الأرض في هذا الموسم. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الزعاق: لا يُنصح بـ”الكشتة” خلال إجازة الأسبوع الجاري لهذا السبب

جديد المحليات
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