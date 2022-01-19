“التعليم” تشيد بدور أولياء الأمور في التهيئة النفسية لعودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال حضورياً

أشادت وزارة التعليم اليوم الأربعاء بدور الأسر وأولياء الأمور في التكامل مع الجهود التي تقوم بها المدارس لتهيئة الطلبة واستقبالهم بعد انقطاع عامين حضورياً بسبب جائحة كورونا.
وأوضحت أن رحلة عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم تبدأ بتطبيق برنامج التهيئة للعودة الحضورية الذي بدأ بالفعل بترحيب المعلمين والمعلمات بطلابهم عبر منصتي “مدرستي” و”روضتي”، ومحاكاة أول يوم دراسي عبر تصوير رحلة افتراضية.
وبينت أن الرحلة الإفتراضية تضمنت من لحظة دخول الطلبة للمدرسة حتى وصولهم إلى مقاعد الفصل الدراسي، كما نفذ لقاء افتراضي مع الأسر وأولياء الأمور لتزويدهم بالإرشادات المطلوبة لدعم التحصيل الدراسي والمحافظة على صحة أبنائهم، مع تكليف المعلم لطلابه بعمل نشاط فني وتجهيزه لتسليمه في اليوم الأول. وفق “أخبار 24”.
وتعزز الوزارة الدور الأسري في توعية الطلاب والطالبات للعودة الحضورية؛ بطمأنة أبنائهم كجزء من التهيئة النفسية، وتوفير مستلزماتهم الدراسية واحتياجاتهم الغذائية مع التأكيد على التزامهم بالإجراءات الاحترازية وتذكيرهم بأهمية لبس الكمامة والتباعد والتعقيم.