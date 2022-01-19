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رياضة > الاتحاد الإنجليزي يحقق في أزمة مراهنات مشبوهة
20/01/2022   12:02 ص

الاتحاد الإنجليزي يحقق في أزمة مراهنات مشبوهة

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قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه يبحث في أمر بطاقة صفراء حصل عليها لاعب في أرسنال في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسط مخاوف من أنماط مراهنات مشبوهة.

وكشف موقع “ذا أثليتيك” أن وكلاء المراهنات نبهوا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى أنماط المراهنات غير المعتادة بعد المباراة.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان: “الاتحاد الإنجليزي على علم بالموضوع ويدرس الأمر”.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري برصيد 35 نقطة من 20 مباراة، ويستضيف ليفربول في إياب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية غدًا الخميس. وفق “أخبار 24”.

الاتحاد الإنجليزي يحقق في أزمة مراهنات مشبوهة

رياضة
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