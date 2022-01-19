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رياضة > تفاصيل عرض النصر لضم أوباميانج
20/01/2022   12:01 ص

تفاصيل عرض النصر لضم أوباميانج

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كشفت تقارير صحفية، اليوم (الأربعاء)، عن مفاوضات نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، لضم مهاجم أرسنال الإنجليزي، الجابوني إيمريك أوباميانج.

وقدم نادي النصر وفقًا لـ”CBC SPORTS” البريطانية عرضًا لاستعارة أوباميانج حتى نهاية الموسم الحالي، مع وضع بند بأحقية الشراء بداية من الموسم المقبل مقابل 8 ملايين يورو.

ويمر أوباميانج بفترة سيئة داخل صفوف أرسنال بعد صدامه مع المدير الفني للفريق، الإسباني مايكل أرتيتا.

وفق “أخبار 24”.

تفاصيل عرض النصر لضم أوباميانج

رياضة
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