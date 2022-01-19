تفاصيل عرض النصر لضم أوباميانج

كشفت تقارير صحفية، اليوم (الأربعاء)، عن مفاوضات نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، لضم مهاجم أرسنال الإنجليزي، الجابوني إيمريك أوباميانج.
وقدم نادي النصر وفقًا لـ”CBC SPORTS” البريطانية عرضًا لاستعارة أوباميانج حتى نهاية الموسم الحالي، مع وضع بند بأحقية الشراء بداية من الموسم المقبل مقابل 8 ملايين يورو.
ويمر أوباميانج بفترة سيئة داخل صفوف أرسنال بعد صدامه مع المدير الفني للفريق، الإسباني مايكل أرتيتا.
Exclusive: Saudi giants Al Nassr make loan offer to Arsenal for Pierre-Emerick Aubameyang with mandatory €8 million purchase clause. Gunners still mulling offer. https://t.co/5kCdpaDOBu
— James Benge (@jamesbenge) January 19, 2022
وفق “أخبار 24”.