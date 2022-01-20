ما حكم تأجير شقة سكنية لمن يضر جيرانه رغم شكواهم منه؟.. الشيخ “الخثلان” يرد

رد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، على استفسار حول حكم تأجير مالك العقار شقة سكنية لشخص يؤذي جيرانه رغم علمه بذلك.
وقال الخثلان خلال لقائه مع برنامج “يستفتونك” عل قناة “الرسالة”، إنه يجب على مالك العقار مراعاة أحوال المُستأجرين وأن يقوم بنصح من يؤذي جيرانه منهم، وإذا لم يستجب ينبغي عليه عدم تجديد العقد له.
ونوه إلى أن مالك العقار يأثم إذا علم بتلك الأذية وواصل تجديد عقد الإيجار لمن يتسبب في هذا الأمر ويعتبر معيناً له، مبيناً أنه يمكن للجار المُتضرر توسيط آخرين لإنهاء المشكلة أو اللجوء للجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.
حكم من يؤجر شقة سكنية لمن يضر بالجيران رغم شكوتهم.. مع الشيخ د. سعد الخثلان ويقدم توجيها شرعيا#يستفتونك#الرسالة@saad_alkhathlanhttps://t.co/lwO6KRpaGO pic.twitter.com/ckOkoP8nqO
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 19, 2022