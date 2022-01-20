بداية من رفحاء وصولاً لحفر الباطن.. “الزعاق” يوضح خريطة الرياح الباردة التي تشهدها المملكة

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، خريطة حركة الرياح الباردة التي ستشهدها المملكة هذه الأيام وعليها سيحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة.
وبيّن الزعاق أن رياح الشبط الشمالية الباردة ستتحرك بدءاً من فجر اليوم الخميس وتؤثر على مدن رفحاء والجوف وحائل، ومع الصباح الباكر سيمتد تأثيرها لكل من القصيم والزلفي وسدير والوشم.
وأضاف أنه مع وقت الظهر يتوقع أن تصل الرياح الباردة إلى الرياض والصمان، ثم تمتد لتصل إلى مناطق جنوب الرياض والحريق والحوطة عصراً، ويتوقع أن تتزحزح مساءً نحو الشرقية وخاصة حفر الباطن. وفق “أخبار 24”.