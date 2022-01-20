مُختص: اقتناء الحيوانات الأليفة يُساعد على تهـذيب سلوك الأطفال

قال أستاذ علم النفس التربوي، الدكتور منصور الشمراني، إن اقتناء الحيوانات الأليفة قد يُساعد على تهذيب سلوك الأطفال في المنزل.
وأضاف الشمراني خلال مداخلة مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن السلوك العدواني لدى بعض الأطفال قد يكون سببه الأسر وليس اقتناء الحيوانات الأليفة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن كثرة التنبيهات للطفل خلال تعامله من الآخرين، ومحاسبته عن أخطائه بالعقاب تزيدان من معدل السلوك العدواني لديه.
فيديو | د.منصور الشمراني: اقتناء الحيوانات الأليفة يساعد على تهذيب سلوك الأطفال #برنامج_اليوم pic.twitter.com/BBuHbHyZJz
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 19, 2022