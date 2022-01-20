“وقاية” تكشف آلية التعامل مع الحالات المُشتبه بها والمؤكدة بـ”كورونا” بين طلاب الروضة والابتدائي

كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عن آلية الرصد والتعامل مع الحالات المشتبه بها والمخالطة والمؤكدة بفيروس “كورونا” بين طلاب الفئات العمرية الأقل من 12عاماً خلال العودة الحضورية لطلاب الروضة والمرحلة الابتدائية.
رصد الأعراض التنفسية
وأوضحت الهيئة في الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس، أن رصد الأعراض التنفسية يكون من خلال متابعة الحضور اليومي في حالة زيادة عدد غياب الطلاب الناتجة عن أمراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا، والبدء في ساعات الصباح الأولى بعملية مسح للطلاب لاكتشاف ظهور أعراض تنفسية.
ولفتت إلى أنه في حالة ظهور أي أعراض تنفسية (حرارة، سعال، سيلان أنف، ضيق في التنفس) يتم تسجيل اسم الطالب في ورقة الرصد والتعامل مع الطالب حسب بروتوكول الحالة المشتبه بها، مع إعداد قائمة بالمتغيبين بسبب أعراض تنفسية لأغراض التقصي. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنه سيتم الاحتفاظ بقوائم الغياب بسبب أمراض أو أعراض تنفسية في حال تم الاحتياج لها لأغراض التقصي الوبائي للحالات المؤكدة، مع توجيه الطلاب والكادر التعليمي أو الإداري الذين لديهم أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وإبلاغ المدرسة، وتوعية أولياء الأمور وإرشادهم بإبقاء أبنائهم في المنزل.
الحالات المشتبه بها
وأشارت إلى أن التعامل مع الحالات المشتبه بها في المدرسة يكون من خلال عزل الحالات المشتبه بها في غرفة جيدة التهوية، وإرشاد تلك الحالات بعدم لمس الأسطح، وتوجيه الحالات المشتبه بها بتغطية الأنف والفم بمنديل أثناء العطاس ورمي المنديل مباشرة في سلة النفايات، مع إمكانية استخدام دورة مياه منفصلة.
وشددت على أنه سيتم نقل الحالة المشتبه بها عن طريق ولي الأمر إذا كانت مستقرة أو الاتصال على الهلال الأحمر السعودي في حال كانت الحالة طارئة، كما يتم التعامل وفق دليل آلية التعامل مع الحالات المُشتبهة والمؤكدة داخل المدرسة.
الحالات المؤكدة
وأكدت أن آلية التعامل مع الحالات المؤكدة والمخالطة للحالات المؤكدة خارج وداخل نطاق المدرسة، تكون وفق الدليل المُحدث الخاص بذلك.