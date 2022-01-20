“أمانة الرياض” توضح خطوات الاستفادة من خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم

أوضحت أمانة منطقة الرياض، خطوات الاستفادة من خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم، ونوعية المواد التي تتم الموافقة على نقلها.
وبيّنت الأمانة، أن تلك الخدمة تشمل النفايات الصلبة كالأثاث والأجهزة الكهربائية، وكذلك النفايات الخضراء مثل الأشجار ومخلفاتها.
ولفتت إلى أن مراحل الاستفادة من الخدمة تشمل دخول المُستفيد على البوابة الإلكترونية ثم اختيار خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم، وبعدها يتم تحديد نوع وفئة النفايات.
وأشارت إلى أن الخطوات تتضمن أيضاً إدخال البيانات الأساسية وإرسال الطلب، ومن ثم يصل إشعار إلى المُستفيد بالموافقة ويتم من خلاله تحديد موعد رفع النفايات.
وفق “أخبار 24”.