دراسة: هذه المشاكل تصاحب من أصيبوا بأعراض خفيفة لـ”كورونا” لعدة أشهر

كشفت دراسة حديثة، عن إمكانية معاناة مَن ظهرت عليهم أعراض خفيفة لفيروس “كورونا” من تدهور في الانتباه والذاكرة لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 شهور بعد الإصابة.
وأوضحت الدراسة التي جرت بجامعة أوكسفورد البريطانية، أن فحصاً دورياً جرى على عشرات الأشخاص الذين عانوا من أعراض خفيفة أظهر وجود سوء ملحوظ في تذكرهم للتجارب الشخصية المعروفة باسم “الذاكرة العرضية”.
ولفتت إلى أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا لانخفاض أكبر في قدرتهم على الحفاظ على الانتباه بمرور الوقت، مقارنة بغير المُصابين حتى 9 أشهر بعد الإصابة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه مع مرور الوقت عادت الذاكرة العرضية لطبيعتها لمن جرت عليهم الدراسة إلى حد كبير بعد فترة 6 إلى 9 شهور من تلك المعاناة.