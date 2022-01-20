النصر ينهي صفقة ضم الحارس المقدوني ستول ديميتريفسكي

أنهى مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، ملف تدعيم حراسة مرمى فريقه الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال الإعلامي الرياضي، طارق سعد، إن إدارة النصر، أتمت اتفاقها مع حارس مرمى رايو فاليكانو الإسباني ستول ديميتريفسكي.
وأعاد طارق سعد، تغريدة سابقة أشار خلالها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن الحارس المقدوني ضمن خيارات النصر، وعلق عليها: “تمت.. المتبقي فقط مخالصة البديل”. وفق “أخبار 24”.
وكانت مصادر صحفية، أشارت في وقت سابق، إلى أن نادي النصر، قدم عرضًا لضم حارس رايو فاليكانو ستول ديميتريفسكي، مقابل 3.5 مليون يورو.
تمت ✅✅
المتبقي فقط مخالصة البديل
بالتوفيق للعالمي الكبير 💛💙 https://t.co/1sGUQcuR7W
— طارق سعد (@Tareq0Saad) January 19, 2022