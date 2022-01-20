“الأرصاد”: استمرار الكتلة الهوائية الباردة.. وانخفاض جديد بدرجات الحرارة اليوم

توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، استمرار الكتلة الهوائية الباردة بشكل واضح وملحوظ، مع توغلها لتؤثر على المناطق الوسطى من المملكة.
وأوضح العقيل، أن درجات الحرارة اليوم (الخميس) ستكون أقل مما كانت عليه أمس (الأربعاء)، كما تصل ذروة الانخفاض في درجات الحرارة يومي (الجمعة) و(السبت) المقبلين على معظم القطاع الشمالي والأوسط.
ولفت وفقاً لقناة “الإخبارية”، إلى أنه يُتوقع هبوب رياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المملكة، وهو نفس الحال على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الرياح ستكون نشطة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر وتتحول اتجاهات الرياح إلى جنوبية وجنوبية غربية بشكل عام مع ارتفاع الموج قد يصل إلى ما بين متر ونصف المتر.
فيديو | #حالة_الطقس.. #الأرصاد: استمرار توغل الكتلة الهوائية الباردة.. وذروة انخفاض درجات الحرارة تبدأ يومي “الجمعة والسبت” #الإخبارية pic.twitter.com/zbhllTW06h
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 19, 2022