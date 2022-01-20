مستشفى الملك خالد التخصصي يعلن توفر وظائف شاغرة.. ويوضح الشروط

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك للعمل بمدينة الرياض.
وأوضح المستشفى، أن الوظائف المتوفرة للعمل كأخصائي الأمن السيبراني والحوكمة والامتثال، مشيراً إلى أنه يشترط الخبرة لمدة 5 سنوات لحملة البكالوريوس وخبرة 3 سنوات لحملة الماجستير.
ولفت إلى أن الشروط تتضمن حصول المُتقدم على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أمن المعلومات أو علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو تخصصات ذات الصلة. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطلاع على طريقة التقديم والشروط من خلال هذا الرابط.