رسمياً.. محترف الاتحاد أحمد حجازي رجل مباراة مصر والسودان

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عن فوز محترف فريق الاتحاد، والمدافع المصري، أحمد حجازي، بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام نظيره منتخب السودان.
وفاز المنتخب المصري لكرة القدم، على نظيره السوداني، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم إفريقيا بالكاميرون.
وقدم محترف فريق الاتحاد، أداءً مميزًا في المباراة، حيث قام بـ3 التحامات ثنائية ناجحة من 4، و6 التحامات هوائية ناجحة من 6 بنسبة 100%، و40 تمريرة صحيحة، بدقة تمريراته وصلت إلى 73%. وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة حسم المنتخب المصري وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، ليحسم بطاقة تأهله لدور الـ16 بالبطولة، ويواجه متصدر المجموعة الخامسة، وجاءت نيجيريا في الصدارة بالعلامة الكاملة (9) نقاط، وتحتل السودان المركز الثالث بنقطة واحدة وبأفضلية الأهداف عن غينيا بيساو صاحبة المركز الرابع.