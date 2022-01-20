استشاري نفسي ينصح بثلاثة أشياء لتخفيف التوتر والقلق

نصح استشاري الطب النفسي والإدمان الدكتور محمد المقهوي، مَن يعاني من التوتر أو القلق باتباع 3 أشياء لتخفيف تلك الحالة.
وقال المقهوي إن من الأفكار التي تساعد على تخفيف التوتر والقلق، تقليل الانشغال بالآخرين وعدم الاهتمام بكلماتهم أو تصرفاتهم أو ردود فعلهم.
وأضاف أنه ينصح أيضاً لمَن يرغب بتخفيف التوتر والقلق، الانشغال والاهتمام بالذات كممارسة الرياضة والهوايات والنوم والأكل، وكذلك إعطاء النفس مساحة من الراحة وإشباع الحاجة إلى المرح والترفيه.
من الافكار التي تساعد على تخفيف حالة التوتر والقلق عند البعض :
١. تقليل الانشغال بالاخرين ( كلماتهم ، تصرفاتهم ، ردود افعالهم )
٢. الانشغال والاهتمام بالذات ( الاكل ، النوم ، ممارسة الهوايات ، الرياضة )
٣. اعطاء النفس مساحة من الراحة واشباع الحاجة الى المرح والترفيه . pic.twitter.com/xmFZcyeRCO
— د.محمد المقهوي (@dr_muqahwi) January 19, 2022
وفق “أخبار 24”.