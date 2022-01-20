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جديد المحليات > استشاري نفسي ينصح بثلاثة أشياء لتخفيف التوتر والقلق
20/01/2022   12:39 م

استشاري نفسي ينصح بثلاثة أشياء لتخفيف التوتر والقلق

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نصح استشاري الطب النفسي والإدمان الدكتور محمد المقهوي، مَن يعاني من التوتر أو القلق باتباع 3 أشياء لتخفيف تلك الحالة.

وقال المقهوي إن من الأفكار التي تساعد على تخفيف التوتر والقلق، تقليل الانشغال بالآخرين وعدم الاهتمام بكلماتهم أو تصرفاتهم أو ردود فعلهم.

وأضاف أنه ينصح أيضاً لمَن يرغب بتخفيف التوتر والقلق، الانشغال والاهتمام بالذات كممارسة الرياضة والهوايات والنوم والأكل، وكذلك إعطاء النفس مساحة من الراحة وإشباع الحاجة إلى المرح والترفيه.

وفق “أخبار 24”.

استشاري نفسي ينصح بثلاثة أشياء لتخفيف التوتر والقلق

جديد المحليات
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