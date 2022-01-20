حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق المملكة.
وأوضح المركز هذه المناطق وهي الحدود الشمالية، والجوف، ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان)، مرجحا أن يسبق تساقط الثلوج رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.
وأكد نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، وعسير ومكة المكرمة والطائف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
ونوه بأن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.