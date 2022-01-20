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جديد المحليات > عبدالرحمن بن مساعد يعلن إصابة ابنته بكورونا ويطلب الدعاء
20/01/2022   12:43 م

عبدالرحمن بن مساعد يعلن إصابة ابنته بكورونا ويطلب الدعاء

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أعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم (الخميس)، إصابة ابنته “سارة” بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح الأمير تطورات حالتها الصحية عقب الإصابة، مشيرًا إلى أنها لا تعاني أعراضًا قوية جراء الفيروس إلا أنها تشعر بالتعب.

وطالب الجميع بالدعاء لها، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية، فيما بادر متابعوه على حسابه بموقع “تويتر” بالتعليق سائلين الله عز وجل الشفاء لجميع المرضى وكذلك لابنته.

وفق “أخبار 24”.

عبدالرحمن بن مساعد يعلن إصابة ابنته بكورونا ويطلب الدعاء

جديد المحليات
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