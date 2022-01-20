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جديد المحليات > مركز “الرامس” بالعوامية يستعد للافتتاح.. وعمليات التأجير تخطت 80%
20/01/2022   12:46 م

مركز “الرامس” بالعوامية يستعد للافتتاح.. وعمليات التأجير تخطت 80%

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أعلنت شركة أجدان للتطوير مطلع الأسبوع الحالي وصول عمليات التأجير إلى أكثر من 80٪ من المواقع المتوفرة في مركز الرامس بوسط العوامية بمحافظة القطيف، بالتزامن مع قرب انتهاء جميع أعمال التحسينات الجارية في المشروع، التي تشمل الإضاءة والمسطحات الخضراء واللوحات الإرشادية، استعداداً للافتتاح الرسمي، ليكون مركز الرامس من أهم المعالم الحضارية والثقافية ومركزاً للجذب السياحي والفني والإبداعي على مستوى المنطقة الشرقية.

وأكد المهندس محمد بن عبد المحسن العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة أجدان، خلال حفل ملتقى المستثمرين في مركز الرامس، أن الشركة عازمة على تقديم كل الدعم اللازم للمستثمرين في مركز الرامس لإطلاق أنشطتهم التجارية بالطريقة التي تحقق لهم النجاح، ولزوار المركز المتعة والتنوع، وتعدد الأنشطة مصدر القوة، ليكون الرامس مقصداً للجميع بكافة أعمارهم واهتماماتهم، مشيراً إلى أن أول متجر سيتم افتتاحه خلال أيام.

وأضاف أن هناك اهتماماً بالغاً من قبل كافة الجهات الرسمية وخصوصاً إمارة المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الشرقية وأمانة المنطقة، وحرصاً على تسهيل كافة الإمكانات لتحقيق الهدف من هذا المشروع ليحقق تطلعات المستثمرين وأصحاب المحلات التجارية والمرتادين وأهالي المنطقة لأنهم محور النجاح.وفق “أخبار 24”.

وأعلن أن الاستعدادات تجري على مستوى عالٍ لافتتاح ضخم يليق بمركز الرامس خلال الأشهر القادمة، وسيسبق الافتتاح تنظيم مهرجان للقهوة بالتعاون مع عدة جهات حكومية وثقافية، ومجتمعية.

مركز الرامس

مركز الرامس

مركز الرامس

مركز “الرامس” بالعوامية يستعد للافتتاح.. وعمليات التأجير تخطت 80%

جديد المحليات
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