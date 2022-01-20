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جديد المحليات > السفير آل جابر ينشر اعترافاً حوثياً بأنواع الصواريخ والمسيرات التي استهدفت مواقع مدنية بالإمارات
20/01/2022   12:48 م

السفير آل جابر ينشر اعترافاً حوثياً بأنواع الصواريخ والمسيرات التي استهدفت مواقع مدنية بالإمارات

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كشف سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم (الخميس)، عن اعتراف حوثي يكشف أنواع الصواريخ والطائرات التي استخدمت في استهداف مواقع مدنية في الإمارات.

وأوضح أن الاعتراف جاء على لسان متحدث ميليشيات الحوثي الإرهابية، يحيي سريع، الذي أقر بأن العناصر الإجرامية التابعة له أطلقت صواريخ مجنحة من نوع “قدس2” لاستهداف مصفاة النفط بمنطقة المصفح.

وأضاف “سريع” أنه تم إطلاق 4 صواريخ لاستهداف مطار أبوظبي، وصاروخ ذوالفقار الباليستي لاستهداف مطار دبي، فيما استهدفت طائرات صماد 3 المسيرة عددًا من الأهداف الحساسة إضافة إلى المواقع السابقة.

ووصف “آل جابر” هذا الاعتراف الحوثي بأنه عمل إرهابي متعمد متكرر، وبنفس النمط ضد المنشآت المدنية في المملكة وعلى السفن المدنية في البحر الأحمر وبنفس طريقة وسلوك تنظيمَي القاعدة وداعش الإرهابيَّين بعد كل عملية إرهابية ينفذونها.

وأكد أن هذه الاعتداءات والجرائم الإرهابية الحوثية المتكررة بأسلحة إيرانية ضد الأهداف المدنية تستوجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي محاسبتها وعدم التسامح معها لأنها تشكل تهديداً للأمن الدولي وتشجع منظمات إرهابية أخرى على القيام بنفس السلوك.

وفق “أخبار 24”.

السفير آل جابر ينشر اعترافاً حوثياً بأنواع الصواريخ والمسيرات التي استهدفت مواقع مدنية بالإمارات

جديد المحليات
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