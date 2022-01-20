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جديد المحليات > استشاري يحذر: البرد الشديد يرفع الضغط بمعدل 10 ملم/زئبق
20/01/2022   12:49 م

استشاري يحذر: البرد الشديد يرفع الضغط بمعدل 10 ملم/زئبق

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حذر استشاري القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من أن البرد الشديد يرفع الضغط بمتوسط من 8-10ملم/زئبق، وخاصة من هم فوق 65 عامًا.

وأوضح النمر أنه من العوامل التى تصيب الإنسان بالرعشة وعدم القدرة على التحدث، البرد الشديد، وتسمم الدم بالبكتريا، والألم المبرح، وجلطة القلب مع هبوط الضغط، والخوف الشديد.

وأشار إلى أن مرضى الضغط تزداد لديهم نسبة حدوث مرض السكري كلما تقدموا في العمر أو زاد الوزن لديهم.

وبيّن أنه إذا كان الأب مصابًا بالضغط قبل سن 55 عامًا، فاحتمالية إصابة الابن تزداد بمعدل الضعف، أما إذا كان الأب والأم مصابَين بالضغط فاحتمالية الإصابة ترتفع لدى الابن إلى 4 أضعاف مقارنة بغيره. وفق “أخبار 24”.

استشاري يحذر: البرد الشديد يرفع الضغط بمعدل 10 ملم/زئبق

جديد المحليات
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