بالفيديو : هو الأكبر في تاريخ “تصفية”.. بيع أرض شاطئ القطيف بأكثر من 4.2 مليار ريال

أعلنت لجنة المساهمات العقارية” تصفية” عن بيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالمنطقة الشرقية بأكثر من 4.2 مليار ريال، وذلك عبر المزاد الذي أُقيم أمس (الأربعاء).
وكانت لجنة المساهمات العقارية ”تصفية“، أعلنت في وقت سابق عن طرح مساهمة شاطئ القطيف، التي تبلغ مساحتها أكثر من 5,3 مليون م2 في المزاد العلني.
واشترطت اللجنة لدخول المزاد العلني إحضار شيك مصدق باسم لجنة المساهمات العقارية بمبلغ 5 ملايين ريال لشركة المحافظ العقارية.
وأكدت حينها أن قيمة الشيك غير مستردة في حال رسو البيع على المشتري، فضلا عن دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، بخلاف 5% قيمة ضريبة التصرفات العقارية.
في مزادٍ يعد الأكبر في تاريخ المساهمات العقارية؛ بإجمالي (4,197,609,834) ريالاً.. #تصفية تنهي بيع مساهمة #شاطئ_القطيف بـ #المنطقة_الشرقية. pic.twitter.com/11XfuLaZxk
— تصفية (@saTasfiah) January 19, 2022
وفق “أخبار 24”.