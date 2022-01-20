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جديد المحليات > بغرامات تصل لمليون ريال.. “الداخلية” تجدد تحذيرها حول بث شائعات “كورونا”
20/01/2022   3:11 م

بغرامات تصل لمليون ريال.. “الداخلية” تجدد تحذيرها حول بث شائعات “كورونا”

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جددت وزارة الداخلية، اليوم(الخميس)، تحذيرها من بث الشائعات حول فيروس كورونا المستجد، عبر منصات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت على ضرورة عدم بث معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة.

وأكدت الوزارة أن ارتكاب مثل هذه المخالفات تستوجب غرامة تصل إلى 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بهما معًا، منوهة بأنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة المقررة في المرة السابقة. وفق “أخبار 24”.

بغرامات تصل لمليون ريال.. “الداخلية” تجدد تحذيرها حول بث شائعات “كورونا”

جديد المحليات
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