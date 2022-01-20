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جديد المحليات > بالفيديو : إغلاق طريق الملك خالد بالخبر اعتبارًا من بعد غد
20/01/2022   3:13 م

بالفيديو : إغلاق طريق الملك خالد بالخبر اعتبارًا من بعد غد

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أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية البدء بإصلاح طريق الملك خالد في الخبر بالاتجاهين بدءاً من تقاطع طريق أبو حدرية إلى نفق الراشد، وذلك بإغلاق جزئي على مسارين، اعتبارًا من بعد غد (السبت).

وأوضحت الإدارة أن العمل تم تقسيمه على 4 مراحل، الأولى من نفق الراشد حتى كبري العشرين بالثقبة بطول 3كم، ويستغرق العمل 15 يومًا، وسيتم إغلاق الحركة على الجسر القادم من الخبر إلى طريق الملك خالد، والبديل التقاطع من دوران طريق الملك سعود.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تبدأ من تقاطع كبري الثقبة وحتى جسر إسكان الخبر بطول 3 كم ويستغرق العمل 15 يومًا، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من جسر إسكان الخبر وحتى جسر البحرين بطول 2كم ولمدة 10 أيام، والرابعة من جسر البحرين وحتى شارع النعمان بن الحارث بطول 2كم ولمدة 10 أيام.

وأبانت أن العمل بالاتجاه المعاكس سيتم بنفس المراحل السابقة، داعية إلى استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : إغلاق طريق الملك خالد بالخبر اعتبارًا من بعد غد

جديد المحليات
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