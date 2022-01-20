ولي العهد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية

استقبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، في الرياض، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية السيد ألكسندر لافرينتيف.
ونقل المبعوث الروسي، تحيات رئيس بلاده “فلاديمير بوتين” للأمير محمد بن سلمان، فيما حمله سموه تحياته لفخامته، كما جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا.
يذكر أن الاستقبال حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك. وفق “أخبار 24”.