نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ولي العهد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية
20/01/2022   3:16 م

ولي العهد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية

+ = -
586

استقبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، في الرياض، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية السيد ألكسندر لافرينتيف.

ونقل المبعوث الروسي، تحيات رئيس بلاده “فلاديمير بوتين” للأمير محمد بن سلمان، فيما حمله سموه تحياته لفخامته، كما جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا.

يذكر أن الاستقبال حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885194788.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.