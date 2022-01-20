خاض مغامر ومستكشف أجنبي رحلة لتوثيق الثلوج في جنوب مدينة تبوك بالمملكة، مطلقًا على المغامرة اسم “البحث عن الشتاء في أرض العجائب”.
ووثق المغامر، خلال مقطع مصور نشره حساب “مغامرة فريدة كل يوم”، عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، الرحلة منذ قيادته لسيارة دفع رباعي في ثنايا الجبال بجنوب تبوك، والسماء على وشك أن تمطر ثلجًا.
ولمتابعة هطول الثلج، عسكر المغامر وأسرته، المكونة من زوجته وابنه الذي لا يتجاوز عمره الـ 5 سنوات، في إحدى المناطق جنوب تبوك، في خيمة أقامها مع زوجته. وفق “أخبار 24”.
وبعد ليلة مبيت في منتصف الصحراء، كما يطلق عليها المغامر، بدأ انتظار هطول الثلج، الذي كان متوقعًا أن يكون في السادسة مساء اليوم الثاني للتحرك.
وراقبت الأسرة سقوط أولى ندفات الثلج في الصحراء، واستمتعت بمشاهد تساقطه، مسجلين بكاميرا التصوير كيف غطت الثلوج عند التاسعة مساءً العربة والأراضي المحيطة بمكان التخييم، كما سجلت الأسرة، صباح اليوم التالي، بعد هدوء تساقط الثلوج المشاهد البديعة لتكونه على الجبال والسيارة.