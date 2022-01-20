بالفيديو.. مختص: الرياض ستشهد صقيعاً وليس ثلوجاً.. وامنعوا الكشتات واهتموا بملابس الأطفال

بيّن عضو لجنة تسميات المناخية الباحث عبدالعزيز الحصيني، اليوم (الخميس)، حالة الطقس المتوقعة التي ستشهدها منطقة الرياض خلال الأيام المقبلة، موجهاً عدداً من النصائح لسكان المنطقة والأمهات استعداداً لعودة الأطفال إلى المدارس.
وأوضح الحصيني في مداخلة هاتفية له مع برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية، أن الرياض ستشهد يوم الأحد المقبل مع بداية العودة للدراسة طقساً شديد البرودة، ولكن ذلك لا يمنع الطلاب من الذهاب إلى مدارسهم، مشيراً إلى أن المنطقة ستشهد نزول الصقيع وليس ثلوجاً مثل جبال اللوز.
ووجّه عدداً من النصائح للأمهات في مناطق: “الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، وتبوك، الجوف، وشمال وغرب الشرقية” مع بداية الدراسة، والتي تضمّنت الحرص على تحصين الطلاب ضد كورونا، والحرص على ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة خصوصاً في الصباح الباكر. وفق “أخبار 24”.
كما نصح الحصيني بعدم تعرّض الأطفال للهواء البارد بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن الخروج التدريجي وارتداء أغطية الوجه تقي من التعرّض لنزلات البرد الشديدة، على أن يتم تجنّب التواجد في الأماكن المفتوحة والالتزام بالبقاء في الفصول أو البيوت.
فيما حذّر الشباب من الكشتات أو المخيمات والخروج إلى البر أو الحدائق العامة أو الأماكن المفتوحة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه لا ينصح بالتواجد في تلك الأماكن خصوصاً خلال فترة الليل لتجنّب الإصابة بنزلات البرد.
عبدالعزيز الحصيني – باحث في الطقس وعضو لجنة تسميات المناخية : الرياض ستشهد صقيع وليس ثلوج مثل جبال اللوز .. وامنعوا الكشتات خلال الأيام المقبلة واهتموا بملابس الأطفال@A__alhussaini#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RNowHlY9dl
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 20, 2022