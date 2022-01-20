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جديد المحليات > الأرصاد تنبه: عاصفة ترابية تجتاح أجزاء الحدود الشمالية .. وسيمتد تأثيرها لهذه المناطق
20/01/2022   7:45 م

الأرصاد تنبه: عاصفة ترابية تجتاح أجزاء الحدود الشمالية .. وسيمتد تأثيرها لهذه المناطق

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نبه المركز الوطني للأرصاد بأن آخر مستجدات صور الأقمار الصناعية أوضحت تكوّن عاصفة ترابية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وتوقع المركز أن يمتد تأثيرها اليوم (الخميس) على منطقتي الشرقية والرياض خلال الساعات المقبلة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني نبهت إلى هبوب رياح مثيرة للأتربة، اليوم، على بعض أجزاء من المنطقة الشرقية، تشمل الخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا، وكذلك على رفحاء بالحدود الشمالية.

 🛑آخر مستجدات صور الأقمار الصناعية توّضح تكوّن عاصفة ترابية على أجزاء من منطقة #الحدود_الشمالية ويتوقع أن يمتد تأثيرها على منطقتي #الشرقية و #الرياض خلال الساعات القادمة.#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/8wATZNprPC

وفق “أخبار 24”.

الأرصاد تنبه: عاصفة ترابية تجتاح أجزاء الحدود الشمالية .. وسيمتد تأثيرها لهذه المناطق

جديد المحليات
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