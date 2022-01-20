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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تطلق مبادرة “الالتزام الطوعي” لرفع قيمة المنتجات الغذائية
20/01/2022   7:45 م

“الغذاء والدواء” تطلق مبادرة “الالتزام الطوعي” لرفع قيمة المنتجات الغذائية

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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مبادرة “الالتزام الطوعي” لتحسين القيمة التغذوية لمنتجات شركات الأغذية والمشروبات في الأسواق المحلية، بهدف توفير الخيارات الصحية للمستهلك، بإعادة تصنيعها بمحتوى أقل من السكر والدهون والأملاح.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة للحد من انتشار الأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية، مع تهيئة وتوعية مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بأهمية تخفيض منتجاتهم من الملح والسكر والدهون.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف حث واستقطاب القطاع الخاص للانضمام إليها، مع توفير منتجات أكثر صحية في الأسواق المحلية، وتقليل حجم المنتجات المستوردة.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تطلق مبادرة “الالتزام الطوعي” لرفع قيمة المنتجات الغذائية

جديد المحليات
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