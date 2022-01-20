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جديد المحليات > كيف يعرف الفرد إن كانت الضمانة المعروضة عليه مرهونة لأحد غيره من عدمه؟ “المركز السعودي للأعمال” يُجيب
20/01/2022   7:45 م

كيف يعرف الفرد إن كانت الضمانة المعروضة عليه مرهونة لأحد غيره من عدمه؟ “المركز السعودي للأعمال” يُجيب

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نبه المركز السعودي للأعمال، اليوم (الخميس)، بالطريقة التي يمكن للفرد الاعتماد عليها في كشف إذا كانت الضمانات المعروضة عليه مرهونة لأحد آخر أم لا، وذلك في إطار نظام السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.

ولفت إلى أنه يمكن التسجيل في السجل الموحد، عبر المنصة الإلكترونية، لتسجيل إشهارات الحقوق على الأموال المنقولة، لإعطاء الأولوية للحصول على الحق حسب تاريخ الإشهار.

وأضاف أن بعد التسجيل في السجل الموحد أيضًا يمكن للفرد البحث عن الأموال المنقولة “الضمانات المعروضة عليه”، للتأكد إذا كانت مضمونة لدى أشخاص أو جهات أخرى. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن التسجيل في هذا السجل يعد مساعدًا لجميع الأطراف لاتخاذ قرار التمويل، كالبنوك والمصارف وشركات التمويل، والأفراد والشركات أو المؤسسات الأخرى.

كيف يعرف الفرد إن كانت الضمانة المعروضة عليه مرهونة لأحد غيره من عدمه؟ “المركز السعودي للأعمال” يُجيب

جديد المحليات
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