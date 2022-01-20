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جديد المحليات > القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (29) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا محليًا
20/01/2022   10:51 م

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (29) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا محليًا

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مخالفًا لنظام البيئة، (28) مواطنًا، ومقيماً من الجنسية الباكستانية، لنقلهم وبيعهم (147) متراً مكعباً من الحطب المحلي بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل أو بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (29) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا محليًا

جديد المحليات
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