“التجارة”: زيادة تحول الشركات إلى مساهمات مقفلة بنسبة 260% في 2021

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، زيادة تحول الشركات إلى مساهمة مقفلة بنسبة 260 % خلال العام الماضي 2021م.
وأوضحت أنه خلال السنوات الـ 6 الماضية زاد عدد الشركات إلى مساهمة مقفلة بنسبة 78 %، حيث ارتفع عددها من 1.1 ألف شركة خلال عام 2015، إلى 2.1 شركة عام 2021م.
وأشارت إلى أن الشركات شملت مختلف الأنشطة والقطاعات، وأبرزها الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، والخدمات التقنية والاتصالات، والسياحة والترفيه، والاستثمار والتمويل، وقطاع التعدين، وقطاع المقاولات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشركات المساهمة المقفلة تتميز بالسماح بعدد لا محدود للشركاء المساهمين في الشركة، والمرونة في تداول الأسهم، وإعادة تعديل النظام الأساسي، وإمكانية زيادة رأس مال الشركة، إضافة إلى إتاحة تعديل الملكية في الشركة، وزيادة فرصة إدراج الشركة في السوق الموازي والسوق الرئيسي.