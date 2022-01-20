بالفيديو والصور.. الشباب يواصل نزيف النقاط بتعادل مثير أمام الفتح في دوري المحترفين

سقط فريق الشباب في فخ التعادل أمام نظيره الفتح، مساء اليوم الخميس، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري المحترفين.
وكاد أن يفتتح الشباب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، بعد تصويبة قوية من المهاجم ايغالو لكن حارس الفتح ماكسيم كوفال أبعدها ببراعة عن مرماه.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الشباب الفريد ندياي في الدقيقة 12 من زمن اللقاء.
توقف اللعب في الدقيقة (28) بعد تعرض لاعب الشباب، هتان باهبري لإصابة بعد كرة مشتركة مع لاعب الفتح ليتلقى العلاج داخل الملعب قبل أن يُستأنف اللقاء.
وفي الدقيقة 39 انقذ اللاعب مروان سعد مرمى فريقه الفتح من تسجيل الهدف الأول، بعدما تدخل ومنع مهاجم الشباب ايغالو من التسديد في المرمى.
وألغى حكم المباراة هدفا لصالح الشباب سجله المهاجم النيجيري ايغالو في الدقيقة 45 بعد العودة لتقنية الفيديو.
ومع بداية الشوط الثاني قرر المدير الفني لفريق الشباب شاموسكا إجراء أول تغيير بدخول تركي العمار بدلا من هتان باهبري. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 51، أهدر لاعب الشباب كارلوس جونيور فرصة خطيرة بعدما دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أعلى العارضة ليحرم فريقه من هدف التقدم.
وترجم الشباب سيطرته لهدف أول في الدقيقة 66 عن طريق المهاجم النيجيري أوديون ايغالو بتمريرة من باولينهو ليحولها لتصويبة صاروخية أرضية سكنت شباك حارس الفتح
وتعادل الفتح في الدقيقة 78 عن طريق المغربي مراد باتنا، بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس مرمى الشباب في التصدي لها.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما وصل الفتح إلى 18 نقطة بالمركز الثاني عشر.
أهداف المباراة |#الشباب 1 – 1 #الفتح#الشباب_الفتح#قنوات_SSC pic.twitter.com/HgpQBx9zDx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 20, 2022